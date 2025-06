STOXX 600 recua na esteira de novas ameaças tarifárias de Trump

Na sexta-feira, Trump disse que planeja aumentar as tarifas sobre o aço e o alumínio importados de 25% para 50%, o que levou a União Europeia a dizer que estava preparada para retaliar.

Empresas siderúrgicas como a ArcelorMittal e a Aperam perdiam cerca de 1% cada.

Os fabricantes de automóveis sofriam o maior impacto, com a Stellantis caindo 3%. A Mercedes-Benz, a BMW e a Volkswagen recuavam entre 1,4% e 2%. O setor perdia 1,6%.

As ações de luxo também caíam, com o indicador mais amplo em baixa de 1,6%.

"O último anúncio renova as tensões... é também uma indicação de que as negociações comerciais podem não estar indo na direção certa", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

"As tensões comerciais têm um impacto muito direto sobre as vendas de luxo, porque para as maiores exportações das principais empresas europeias, os EUA são um dos maiores mercados."