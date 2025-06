Taxas de DIs longas sobem sob influência dos Treasuries em meio à cautela com área fiscal

Operador ouvido pela Reuters pontuou que, além da influência externa, as taxas eram sustentadas pelo “barulho” em Brasília, onde seguem as discussões sobre medidas fiscais. Pela manhã o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que espera solucionar nesta semana a questão das mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) combinadas com medidas estruturais que busquem equacionar a questão fiscal.

Segundo Haddad, os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), mostraram disposição em discutir medidas fiscais estruturais, e não apenas soluções paliativas para as contas públicas.

Desde 22 de maio, quando o Ministério da Fazenda anunciou elevações de várias alíquotas de IOF para cumprir a meta fiscal do ano, os ativos brasileiros vêm sendo pressionados, ainda que o governo tenha voltado atrás em algumas medidas. O Congresso, por sua vez, tem criticado as medidas relacionadas ao IOF.

Profissionais do mercado ouvidos pela Reuters nos últimos dias vêm afirmando que a indefinição sobre as medidas fiscais é um fator negativo para o real e para os DIs.

Neste cenário, a taxa do DI para janeiro de 2033 atingiu a máxima de 13,91% às 14h47, em alta de 12 pontos-base ante o ajuste da sexta-feira.

Entre os contratos mais curtos, porém, as taxas se mantiveram próximas da estabilidade, com o mercado seguindo com apostas majoritárias de que o Banco Central manterá a taxa básica Selic em 14,75% ao ano em seu encontro de política monetária de junho.