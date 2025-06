Vale antecipa publicação de relatório financeiro com estratégias de descarbonização

Do lado de metais básicos, a Vale vê oportunidades para ampliar sua capacidade de produção de níquel e cobre, com o objetivo de atender a uma demanda crescente do mercado de baterias para a eletrificação.

Questionados se o relatório poderia prever uma estratégia de aquisições de ativos de metais básicos, Bacci respondeu que "nós estamos focados no desenvolvimento dos nossos próprios ativos existentes".

"O que a gente tem de diferente... (são) depósitos de cobre e de níquel, mas principalmente de cobre, que a gente pode desenvolver para a produção ao longo dos próximos anos para suprir essa necessidade de transição energética", afirmou.

"Principalmente aqui na área de Carajás, onde existem depósitos de cobre que não estão explorados ainda."

A empresa tem como metas reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) de escopo 1 e 2 (diretas e indiretas) em 33% até 2030, com relação ao ano-base de 2017, e zerar as emissões líquidas até 2050. A Vale também busca reduzir em 15% as emissões de escopo 3, relativas à cadeia de valor, até 2035.

(Por Marta Nogueira)