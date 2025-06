Venezuela aumenta impostos sobre setor privado com saída da Chevron do mercado de petróleo

(Reuters) - O governo da Venezuela está aumentando os impostos e as taxas de serviços públicos sobre o setor privado para compensar a queda na receita do petróleo após o endurecimento das sanções dos Estados Unidos, de acordo com líderes empresariais e analistas, que preveem que as medidas prejudicarão as empresas privadas já em dificuldades.

Em fevereiro, Washington cancelou as principais licenças de alguns parceiros e clientes da empresa petrolífera estatal PDVSA, incluindo a Chevron, que lhes permitia exportar petróleo venezuelano sob as isenções de sanções dos EUA. Também impôs tarifas secundárias aos compradores de petróleo da Venezuela.

Os analistas estimam que essas ações podem reduzir a renda petrolífera do membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que era de cerca de US$15 bilhões em 2024, em aproximadamente 30%.