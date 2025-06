Atividade industrial da China esfria em maio com impacto das tarifas dos EUA, mostra PMI do Caixin

O resultado está amplamente alinhado com o PMI oficial da China divulgado no sábado, que mostrou que a atividade industrial caiu pelo segundo mês.

Um tribunal federal de apelações restabeleceu temporariamente as tarifas dos EUA um dia depois que um tribunal comercial decidiu que o presidente Donald Trump havia excedido sua autoridade ao impor as tarifas e ordenou um bloqueio imediato delas.

Duas semanas depois de negociações que resultaram em uma trégua temporária na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse na quinta-feira que as negociações estão "um pouco paralisadas".

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse na semana passada que o país está estudando novas ferramentas, incluindo algumas "medidas não convencionais", que serão lançadas conforme a evolução da situação.

De acordo com a pesquisa da Caixin, os novos pedidos de exportação encolheram pelo segundo mês consecutivo em maio e no ritmo mais rápido desde julho de 2023. Os produtores disseram que as tarifas dos EUA restringiram a demanda global.

Isso reduziu o volume geral de novos pedidos para o nível mais baixo desde setembro de 2022.