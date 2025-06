Bostic diz que a incerteza atual exige paciência do Fed na política monetária

Falando com repórteres em uma teleconferência, Bostic observou que, nas previsões do banco central divulgadas em março, ele havia previsto um único corte na taxa de juros para este ano. "Ainda acho que há espaço para isso, e muito disso dependerá de como a incerteza se resolverá", disse ele.

Mas Bostic também observou durante a entrevista que a inflação ainda está acima da meta de 2% do Fed e que os preços subjacentes ainda estão mais altos do que ele gostaria.

Bostic, que não tem direito a voto no Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central para definir os juros este ano, disse no ensaio que os desafios de prever o que está por vir na política monetária estão ligados às grandes mudanças na política comercial. "Há muita incerteza, o que torna bastante difícil prever a economia com confiança."

O Fed deve manter sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50% em sua próxima reunião de política monetária, em 17 e 18 de junho, enquanto as autoridades observam a economia para ver como ela responde à implementação errática de uma grande variedade de aumentos de impostos de importação pelo governo Trump.

(Reportagem de Michael S. Derby)