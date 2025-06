Braskem vai investir R$4,3 bi em expansão de unidade em Duque de Caxias (RJ)

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Braskem anunciou nesta terça-feira o investimento de R$4,3 bilhões para ampliar sua capacidade de produção de polietileno no polo industrial da empresa em Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.

O projeto "Transforma Rio" prevê ampliar a capacidade de produção de polietileno da Braskem em 230 mil toneladas por ano e tem início de operação previsto para 2028, segundo comunicado da Braskem à imprensa, no que chamou de "maior investimento da indústria petroquímica no país nos últimos 15 anos".

A petroquímica, a maior da América Latina, fez o anúncio durante visita do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e do prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis (MDB), às suas unidades industriais no município.