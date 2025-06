China pede à OMC maior supervisão sobre tarifas unilaterais

PEQUIM (Reuters) - O ministro do comércio da China pediu à Organização Mundial do Comércio (OMC) que reforce a supervisão sobre tarifas unilaterais e apresente propostas de políticas objetivas e neutras, informou o ministério na quarta-feira (ainda terça-feira, no horário de Brasília).

Em uma reunião ministerial da OMC na França, o ministro do Comércio, Wang Wentao, reiterou a posição da China em defender um sistema de comércio multilateral e disse que a OMC tem o apoio do país para desempenhar um papel mais importante na governança econômica global.

Wang também se reuniu com o comissário Europeu de Comércio, Maros Sefcovic, e teve uma discussão "pragmática e franca" com o colega canadense.