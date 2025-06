Concessionárias da China pedem que montadoras parem de despejar estoque sobre elas

As montadoras devem estabelecer metas anuais razoáveis de produção e vendas e não devem transferir estoques para os revendedores, forçando-os a estocar carros, defendeu a entidade nesta terça-feira.

O ciclo de pagamentos aos revendedores deve ser encurtado e os concessionários "não devem ser coagidos a se retirarem da rede e fechar suas lojas em nome da otimização dos canais", afirmou a entidade.

Um grande revendedor de carros da fabricante chinesa de veículos elétricos BYD na província de Shandong, no leste do país, fechou as portas e pelo menos 20 de suas lojas estavam desertas ou fechadas, informou a mídia local na semana passada.

(Por Qiaoyi Li e Brenda Goh)