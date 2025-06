Dólar cai após Lula reforçar intenção de apresentar novas medidas fiscais

“A entrevista do Lula pela manhã sinalizando que vai apresentar um pacote de medidas e que existe consenso entre Congresso e Fazenda fez preço e derrubou o dólar”, comentou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

Perto das 15h40, após reunião com Lula, Haddad e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), falaram à imprensa.

Haddad afirmou que as medidas fiscais estruturais em discussão pelo governo não serão anunciadas antes de uma reunião com lideranças partidárias do Congresso Nacional. Segundo ele, deve haver uma reunião já no próximo domingo com os líderes, e a partir da semana que vem o governo vai encaminhar as propostas.

Ao mesmo tempo, Haddad afirmou que o governo precisa que pelo menos parte das medidas fiscais a serem propostas avancem para que o decreto que elevou o IOF possa ser revisto.

Sem o anúncio de medidas concretas por Haddad e sem a garantia de que o decreto do IOF será totalmente revogado, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) desaceleraram as perdas, com o mercado reagindo negativamente.

No câmbio, o dólar à vista recuperou um pouco de força ante o real, mas ainda assim fechou em baixa e na contramão do exterior, onde a moeda norte-americana sustentava ganhos ante a maior parte das demais divisas.