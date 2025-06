Dólar avança com tensões comerciais e impasse do IOF em foco

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista subia ante o real nesta terça-feira, recuperando algumas das perdas da sessão anterior, conforme os investidores acompanhavam as tensões comerciais no exterior, enquanto aguardam o anúncio da solução do governo para o impasse sobre os aumentos no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Às 9h46, o dólar à vista subia 0,51%, a R$5,7032 na venda.