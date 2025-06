Encomendas à indústria nos EUA caem em abril

WASHINGTON (Reuters) - Os novos pedidos de produtos manufaturados nos Estados Unidos caíram acentuadamente em abril, e os gastos das empresas com equipamentos parecem ter perdido o ímpeto no início do segundo trimestre à medida que o impulso das compras antecipadas antes das tarifas diminuiu.

As encomendas às fábricas caíram 3,7% após um salto não revisado de 3,4% em março, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira. Economistas consultados pela Reuters previam queda de 3,1%. Na comparação anual, as encomendas aumentaram 2,0% em abril.

A manufatura, que responde por 10,2% da economia, foi pressionada pelas tarifas agressivas do presidente Donald Trump.