Entregas da Airbus caíram 4% em maio em relação ao ano anterior, dizem fontes

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Airbus entregou cerca de 51 aviões em maio, segundo fontes do setor, cerca de 4% a menos do que no mesmo mês do ano passado.

A contagem eleva as entregas até agora neste ano para cerca de 243 aeronaves, uma queda de 5% em relação aos primeiros cinco meses de 2024.

A Airbus não quis comentar antes de um boletim mensal de desempenho em 5 de junho.