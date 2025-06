EUA fizeram pedidos "difíceis" ao Vietnã em negociações comerciais, dizem fontes

O representante de Comércio dos EUA não respondeu a um pedido de comentário fora do horário comercial dos EUA.

O Ministério do Comércio do Vietnã não respondeu a um pedido de comentário.

Uma fonte informada sobre o assunto disse que se as solicitações dos EUA para reduzir efetivamente a dependência do Vietnã em relação à China forem atendidas, elas poderão representar um sério desafio para a economia do país do sudeste asiático. Seu amplo setor de manufatura, que produz bens de consumo, incluindo dispositivos da Apple e calçados da Nike, está intimamente integrado às cadeias de oferta de seu vizinho muito maior.

Isso também pode complicar a política de longa data do Vietnã de manter boas relações com a China, um grande investidor estrangeiro, mas também uma fonte de preocupações de segurança devido a reivindicações conflitantes no Mar do Sul da China.

O Vietnã quase triplicou suas exportações para os Estados Unidos desde o início da guerra comercial entre os EUA e a China em 2018, quando o primeiro governo Trump impôs tarifas abrangentes a Pequim, levando alguns fabricantes a transferir a produção para o sul.

Mas, à medida que as exportações para os EUA cresceram, o Vietnã também expandiu as importações da China, com seu influxo quase exatamente igualando o valor e as oscilações das exportações para os Estados Unidos ao longo dos anos, cada uma totalizando cerca de US$140 bilhões em 2024, mostram dados dos EUA e do Vietnã.