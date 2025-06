FMI passa a ver expansão de 2,3% no Brasil em 2025 e convergência da inflação à meta até o fim de 2027

SÃO PAULO (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional elevou sua projeção para o crescimento do Brasil em 2025 a 2,3%, prevendo que a inflação convergirá à meta até o fim de 2027, de acordo com nota divulgada nesta terça-feira.

As projeções foram feitas após discussões com autoridades brasileiras e outros atores durante visita de missão técnica do FMI ao Brasil de 20 de maio a 2 de junho para a chamada "Consulta do Artigo IV", avaliação periódica da economia dos países feita pelo Fundo.

Em abril, em seu relatório Perspectiva Econômica Global, o FMI havia estimado a expansão do Produto Interno Bruto brasileiro em 2,0% tanto para 2025 quanto para 2026. O FMI ressalta que as visões divulgadas agora são da equipe técnica do órgão, e não necessariamente representam as visões do seu Conselho Executivo.