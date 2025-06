Futuros de Wall Street recuam com negociações comerciais em foco

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street recuavam nesta terça-feira, com os investidores à espera de possíveis negociações entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais para obter mais clareza sobre a guerra tarifária que tem agitado os mercados há meses.

O governo do presidente Donald Trump quer que os países apresentem sua melhor oferta até quarta-feira, à medida que as autoridades buscam acelerar as negociações com vários parceiros antes da entrada em vigor de tarifas em cinco semanas, de acordo com um esboço de carta visto pela Reuters.

Trump e o líder chinês, Xi Jinping, devem conversar nesta semana, disse a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, na segunda-feira, dias depois de Trump acusar a China de violar um acordo para reduzir tarifas e restrições comerciais.