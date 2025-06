Guerra comercial de Trump afeta crescimento dos EUA e OCDE reduz perspectiva global

Mas a perspectiva de crescimento provavelmente será ainda mais fraca se o protecionismo aumentar, alimentando ainda mais a inflação, interrompendo as cadeias de oferta e abalando os mercados financeiros, disse a organização sediada em Paris em seu mais recente relatório Perspectiva Econômica.

"Aumentos adicionais nas barreiras comerciais ou incerteza prolongada reduzirão ainda mais as perspectivas de crescimento e provavelmente aumentarão a inflação nos países que impõem tarifas", disse o secretário geral da OCDE, Mathias Cormann, ao apresentar o relatório.

Se Washington aumentar as tarifas bilaterais em mais 10 pontos percentuais para todos os países, em comparação com as taxas em vigor em meados de maio, a produção econômica global será cerca de 0,3% menor após dois anos, acrescentou Cormann.

"A principal prioridade nesse contexto são o diálogo construtivo para garantir uma solução duradoura para as atuais tensões comerciais", disse Cormann.

Os anúncios de tarifas feitos pelo presidente dos EUA, Donald Trump, desde que assumiu o cargo em janeiro já agitaram os mercados financeiros e alimentaram a incerteza econômica global, forçando-o a voltar atrás em algumas de suas posições iniciais.

No mês passado, os EUA e a China concordaram com uma trégua temporária para reduzir as tarifas, enquanto Trump também adiou as taxas de 50% sobre a União Europeia até 9 de julho.