Haddad diz que há espaço para calibrar IOF se medidas fiscais avançarem, mas adia anúncio

As declarações foram dadas após reunião no Palácio da Alvorada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, além de outros membros do governo.

Mais cedo nesta terça, Haddad havia afirmado que o teor das propostas deveria ser levado a público “nas próximas horas”, após a reunião com Lula.

Após o encontro, Haddad disse que houve "alinhamento muito grande" entre o presidente, ministros do governo e a cúpula do Legislativo sobre as medidas.

"O acordo é apresentar as medidas e, em caso de aprovação, de reconhecimento da justiça das medidas, que me parecem ser inequívocas do ponto de vista da justiça, eu tenho espaço para uma calibragem (do decreto do IOF)", acrescentou.

De acordo com o ministro, parte das medidas, com efeito sobre 2025, precisam ser definidas com rapidez. Outras iniciativas, que impactam as contas públicas com maior força de 2026 em diante, permitem um prazo maior para uma decisão.

Ao lado de Haddad na entrevista, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacou que há sintonia entre o Congresso e o governo na busca por uma discussão fiscal estruturante.