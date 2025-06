Ibovespa encerra série de quedas e sobe com NY e expectativa sobre medidas fiscais

- B3 ON subiu 3,43%, entre os principais suportes do Ibovespa, em dia de recuperação após quatro quedas seguidas, período em que acumulou uma perda de 4,66%.

- BRADESCO PN avançou 1,7%, com analistas do Itaú BBA elevando a recomendação para as ações a "outperform" e o preço-alvo a R$20. BANCO DO BRASIL ON subiu 0,27% e SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 0,75%. Na contramão, ITAÚ UNIBANCO PN caiu 0,32%.

- PETZ ON avançou 0,93%, após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar na véspera a fusão da varejista de produtos e serviços para animais de estimação com a rival Cobasi, sem restrições, o que cria uma gigante do setor no país.

- REDE D'OR ON recuou 3,04%, após o grupo de saúde revisar seu plano de crescimento orgânico para o período de 2025 a 2028, quando prevê abrir um total de 3.203 leitos hospitalares, conforme o mais recente formulário de referência.

- VALE ON encerrou com variação negativa de 0,06%, em dia de fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1,14%, a 695,5 iuanes (US$96,69) a tonelada.

- PETROBRAS PN cedeu 0,27%, apesar do avanço dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent fechou em alta de 1,5%. Também no radar estão notícias sobre eventuais medidas envolvendo o setor de petróleo a fim de melhorar as receitas do governo.