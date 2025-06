Índices acionários da China sobem com ganhos de bancos e montadoras; disputas comerciais em foco

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong subiram nesta terça-feira, com as ações do setor bancário atingindo máximas recordes e os papéis de montadoras se recuperando, embora os investidores tenham permanecido cautelosos.

No fechamento, o índice CSI300 ganhou 0,31%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, avançou 0,43%, ambos se recuperando de perdas anteriores.

As ações do setor bancário lideraram os ganhos nos mercados chineses, com o índice bancário CSI Banks subindo 2%, atingindo uma máxima recorde. As ações de chips também se fortaleceram, com o índice CSI Semiconductor avançando 1,4%.