Inflação da zona do euro fica abaixo da meta do BCE e sustenta apostas de corte nos juros

Por Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro ficou abaixo da meta do Banco Central Europeu no mês passado devido a custos de serviços surpreendentemente benignos, sustentando as expectativas de mais afrouxamento monetário mesmo com as tensões comerciais globais alimentando as pressões de preços no longo prazo.

A inflação anual ao consumidor nos 20 países que compartilham o euro desacelerou para 1,9% em maio, de 2,2% no mês anterior, abaixo das expectativas de 2,0%, devido a uma queda nos preços de energia e a um declínio acentuado na inflação de serviços.