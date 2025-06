Juros futuros cedem após fala de Lula, mas falta de medidas fiscais concretas reduz ímpeto

Em reação, após atingir a máxima de 13,94% (+5 pontos-base ante o ajuste) às 10h57, quando Lula deu início a uma entrevista coletiva, a taxa do DI para janeiro de 2033 despencou, marcando a mínima de 13,75% (-14 pontos-base) às 15h17, pouco antes de Haddad e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), falarem à imprensa.

Haddad afirmou que as medidas fiscais estruturais em discussão pelo governo não serão anunciadas antes de uma reunião com lideranças partidárias do Congresso Nacional. Segundo ele, deve haver uma reunião já no próximo domingo com os líderes, e a partir da semana que vem o governo vai encaminhar as propostas.

Ao mesmo tempo, Haddad disse que o governo precisa de avanços em pelo menos parte das medidas fiscais a serem propostas para que o decreto que elevou o IOF possa ser revisto.

Aos jornalistas, tanto Motta quanto Alcolumbre disseram que o objetivo é, de fato, discutir medidas fiscais estruturantes.

Sem o anúncio de medidas concretas por parte de Haddad e dos parlamentares e sem a garantia de que o decreto do IOF será totalmente revogado, as taxas dos DIs reduziram as baixas. Em alguns vértices, como o janeiro de 2027, elas migraram para o território positivo.

O saldo do dia foi de desinclinação da curva a termo, com leve alta na ponta curta e leve baixa na longa.