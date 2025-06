Minério de ferro cai com plano tarifário de Trump e dados fracos da China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro caíram para o nível mais baixo em quase dois meses nesta terça-feira, devido a temores de menor demanda provocados pelo plano do presidente Donald Trump de dobrar as tarifas sobre as importações de aço e pelos dados fracos de fábricas na China.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,14%, a 695,5 iuanes (US$96,69) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu o patamar mais baixo desde 10 de abril, em 690,5 iuanes por tonelada.