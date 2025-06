ONS, CCEE e EPE recomendam manter nível de aversão a risco de modelos do setor elétrico

A última mudança realizada teve como objetivo aproximar os modelos da operação real do sistema elétrico no dia a dia, de forma a evitar que o país opere com armazenamento de energia excessivamente baixo, comprometendo a segurança do suprimento aos consumidores e exigindo ações corretivas e custosas, como acionamento de usinas termelétricas mais caras.

A mudança tornou o modelo mais pessimista, dando mais peso para possíveis cenários de seca extrema drenando os reservatórios de hidrelétricas. Isso afetou os preços spot de energia, que passaram a se situar em patamares mais altos mesmo com níveis de armazenamento de energia considerados confortáveis.

A necessidade de nova alteração para vigorar em 2026 passou a ser avaliada depois de queixas por parte de alguns agentes do setor elétrico. Uma mudança precisaria ser aprovada até 31 de julho pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) para entrar em vigor a partir de janeiro do ano que vem.

Segundo documentos de uma consulta pública aberta nesta terça-feira pelo Ministério de Minas e Energia, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) recomendaram a manutenção do atual nível do parâmetro de aversão a risco CVaR.

A consulta pública para discutir o tema fica abertura até 3 de julho.