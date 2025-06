Órgãos reguladores da UE intensificam investigação sobre Visa e Mastercard, mostram documentos

As duas empresas, que cobram taxas por serviços relacionados à participação em seus sistemas de cartões e são responsáveis por processar cerca de dois terços dos pagamentos com cartão na zona do euro, enfrentam há muito tempo reclamações de comerciantes e empresas de pagamento.

Os novos questionários focam principalmente em tornar a estrutura de taxas mais simples e transparente, além de abordar como a Visa e a Mastercard devem lidar com multas aplicadas a varejistas e empresas de pagamento.

A Mastercard reiterou declarações anteriores.

"A Mastercard oferece a consumidores e empresas opções, formas de pagar e receber sem complicações e preocupações, seguras e mais convenientes para eles", disse a empresa por email.

A Visa não respondeu a um pedido de comentário enviado fora do horário comercial.

Os entrevistados foram questionados se um resumo padronizado das taxas, classificadas por tipo pela Mastercard e Visa -- incluindo descrições e os serviços abrangidos, redigido em linguagem clara e acessível -- seria uma solução adequada.