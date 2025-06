Presidente do BC do Japão diz que economia pode resistir a impacto de tarifas dos EUA

A economia do Japão contraiu no primeiro trimestre e o crescimento das exportações desacelerou em abril, em um sinal inicial do preço que as tarifas rígidas dos EUA podem infligir à frágil recuperação econômica.

Embora a desaceleração do crescimento possa pesar sobre a inflação, os dados de preços ao consumidor de abril mostraram que as empresas continuaram repassando os custos crescentes de uma ampla gama de produtos, disse Ueda.

"Se as negociações comerciais entre os países prosseguirem e a incerteza sobre as políticas comerciais diminuir, as economias estrangeiras retomarão uma trajetória de crescimento moderado. Isso, por sua vez, acelerará o crescimento econômico do Japão", disse ele.