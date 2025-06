Presidente do BC do Japão sinaliza que está pronto para elevar juros se crescimento acelerar

O Banco do Japão está mantendo os juros baixos mesmo com a inflação geral atingindo 4,6% em abril - bem acima de sua meta de 2% - pois espera que o aumento dos preços dos alimentos diminua, disse Ueda.

A inflação subjacente - ou aumentos de preços impulsionados pela demanda doméstica e salários mais altos - continua abaixo de 2%, mas provavelmente voltará a acelerar após um período de estagnação, disse Ueda.

"Se estivermos convencidos de que nossa previsão se concretizará, ajustaremos o grau de suporte monetário aumentando a taxa de juros", disse Ueda, observando que a incerteza sobre as perspectivas é "extremamente alta".

Uma pesquisa da Reuters, realizada de 7 a 13 de maio, mostrou que a maioria dos economistas espera que o Banco do Japão mantenha os juros estáveis até setembro, com uma pequena maioria prevendo um aumento até o final do ano.

Em sua próxima reunião de política monetária, nos dias 16 e 17 de junho, o Banco do Japão realizará uma revisão de seu plano de redução de compra de títulos existente e estabelecerá um novo programa para abril de 2026 em diante.

O plano está chamando a atenção do mercado, uma vez que a preocupação com a piora das finanças do Japão e a diminuição da demanda dos investidores domésticos provocaram um aumento nos rendimentos dos títulos públicos de longo prazo no mês passado.