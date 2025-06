Produção de petróleo no Brasil cresce 13,7% em abril, mostra ANP

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção de petróleo no Brasil cresceu 13,7% em abril ante o mesmo período do ano passado, com impulso do avanço do desenvolvimento de campos do pré-sal, apontaram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta terça-feira.

Foram produzidos 3,632 milhões de barris por dia (bpd) de petróleo no quarto mês do ano, segundo os dados.