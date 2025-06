Produção industrial no Brasil cresce menos do que o esperado em abril mas chega a 4 meses de ganhos

"O quadro mais realista da indústria é de uma estabilidade em 2025, apesar dos quatro meses de avanço no ano."

No primeiro trimestre, a indústria teve retração de 0,1% após oito trimestres seguidos no azul, de acordo com os dados do PIB divulgados pelo IBGE.

Os dados da pesquisa sobre a indústria em abril mostraram que 13 dos 25 ramos industriais pesquisados tiveram expansão. As influências positivas mais significativas vieram de indústrias extrativas (1,0%) e bebidas (3,6%).

“O setor extrativo, que acumula expansão de 7,5% em três meses consecutivos de crescimento na produção, foi impulsionado pela maior extração de petróleo e minério de ferro”, explicou Macedo.

Também se destacaram os aumentos de produção dos setores de veículos automotores, reboques e carrocerias (1,0%) e de impressão e reprodução de gravações (11,0%).

Na outra ponta, entre as 11 atividades com queda na produção em abril, destacaram-se coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,5%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-8,5%).