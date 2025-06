STOXX 600 recua à medida que incerteza comercial atrapalha perspectivas de crescimento

Por Purvi Agarwal e Sanchayaita Roy

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa recuava nesta terça-feira, prejudicado pelas perdas de ações de bancos e de mineradoras, conforme os investidores aguardavam novidades sobre a guerra comercial vigente que está obscurecendo as perspectivas de crescimento.

O índice STOXX 600 reverteu ganhos iniciais e caía 0,24%, a 546,61 pontos, ampliando as perdas de segunda-feira, com as ações de bancos caindo 1,4% e os papéis de mineradoras em baixa de 2,3%. [MET/L]