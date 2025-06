UE não recebeu carta dos EUA exigindo melhor oferta em negociações comerciais, diz fonte

Por Julia Payne

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia não recebeu uma carta dos Estados Unidos na qual o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, exigia que os países do bloco apresentassem sua melhor oferta nas negociações comerciais até quarta-feira, de acordo com uma fonte familiarizada com as negociações.

Após um telefonema com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Trump restabeleceu o prazo de 9 de julho para permitir a continuidade das negociações entre Washington e Bruxelas.