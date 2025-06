Wall Street sobe com ações de chips enquanto investidores aguardam negociações comerciais

(Reuters) - Os índices acionários de Wall Street subiam nesta terça-feira, impulsionados pelos ganhos da Nvidia e de outros fabricantes de chips, enquanto os investidores aguardam possíveis negociações entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais para obter mais clareza sobre os planos tarifários de Washington.

O presidente Donald Trump e o líder chinês, Xi Jinping, devem conversar nesta semana, informou a Casa Branca na segunda-feira, dias depois de Trump ter acusado a China de violar um acordo para reduzir tarifas e restrições comerciais.

O governo Trump quer que os países forneçam sua melhor oferta comercial até quarta-feira, já que as autoridades buscam acelerar as conversas com vários parceiros antes do prazo para a entrada em vigor de mais tarifas em cinco semanas, de acordo com um esboço de carta visto pela Reuters.