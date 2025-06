Agricultores da UE alertam sobre acordos comerciais com Mercosul e Ucrânia

Lula disse na terça-feira que discutiria o acordo UE-Mercosul com o presidente francês, Emmanuel Macron, um forte crítico do acordo, que foi finalizado em dezembro, mas ainda precisa da aprovação dos Estados-membros.

Em uma reunião com parlamentares, grupos de agricultores franceses pediram a Macron que reunisse parceiros suficientes para formar uma minoria de bloqueio contra o acordo UE-Mercosul, que, segundo eles, seria devastador para os setores de carne bovina, aves e açúcar e comprometeria as ambições da UE em termos de soberania alimentar.

"Seria uma verdadeira tragédia para o nosso setor", disse Alain Carre, chefe do grupo do setor açucareiro francês AIBS. "Estamos soando o alarme".

No ano passado, os agricultores franceses realizaram protestos em todo o país por causa da renda baixa, do aumento dos custos e da concorrência de importações baratas, principalmente da Ucrânia e dos países do Mercosul, exigindo termos comerciais mais justos e menos regulamentação.

"Nossas exigências (para um acordo entre a UE e o Mercosul) são simples: reciprocidade de regras, rastreabilidade no exterior e rotulagem muito mais clara", disse Jean-Michel Schaeffer, chefe do grupo do setor avícola francês Anvol.

Na Espanha, algumas centenas de agricultores protestaram em Madri contra as importações de grãos baratos da Ucrânia e de outros países, dizendo que os preços caíram abaixo dos custos de produção.