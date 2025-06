BCE aprova adesão da Bulgária ao euro

Assim que o processo político for concluído, as autoridades do banco central búlgaro serão convidadas a participar como observadores dos grupos do BCE, incluindo o Conselho que define os juros, até a adesão formal.

Há anos a Bulgária vem tentando aderir à moeda comum, mas sua data de adesão foi adiada em parte porque o país não cumpriu alguns critérios vitais, principalmente o da inflação.

Desta vez, o país cumpriu o critério de inflação, pois a leitura de 12 meses até abril foi de 2,7%, um pouco abaixo do valor de referência de 2,8%.

No entanto, a inflação deverá acelerar em 2025, podendo chegar a uma média de 3,6% no ano, mas a Comissão Europeia espera que ela volte a ficar abaixo de 2% em 2026.

(Reportagem de Balazs Koranyi)