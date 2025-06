Brasol investe até R$2 bi em 2025 para crescer em solar e diversificar negócios

Ao todo, já são 50 potenciais negócios do tipo na carteira da Brasol. Cinco projetos já estão em execução, em clientes de diferentes ramos, como indústria têxtil e agronegócio.

"(A rede) é um dos grandes gargalos ali na região do Matopiba (fronteira agrícola), nessa região o gargalo é de disponibilidade energética para poder fazer irrigação", observou Brasiliense, ao comentar sobre os interessados.

Outra frente que a Brasol tem concentrado esforços é nos sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS, na sigla em inglês), em aplicação em indústrias e no agronegócio. A empresa também estuda projetos para o leilão anunciado pelo governo exclusivamente para contratar a tecnologia.

"As aplicações que vemos como mais econômicas hoje são as de 'load shifting': em vez de consumir energia da rede por algumas horas, quando a energia está mais cara, (o cliente) consome da bateria. Vemos que é viável em 15 concessionárias do país", disse Eldridge.

Os projetos de baterias também são feitos "as a service", sem necessidade de aporte financeiro inicial pelo cliente. A estratégia está focada em empresas comerciais e industriais, além do segmento agropecuário, no qual já se observa demanda crescente por soluções de armazenamento.

O leilão exclusivo para baterias prometido pelo Ministério de Minas e Energia será importante para efetivamente escalar esse mercado no Brasil, avaliaram os executivos da Brasol. As preocupações no momento são com uma demanda inicial suficiente por parte do governo para "fechar a conta" dos primeiros projetos, além de um arcabouço regulatório para permitir novos investimentos na área.