Brava tem produção média diária de 88,6 mil boe em maio

SÃO PAULO (Reuters) - A Brava Energia renovou recorde de produção em maio, atingindo média diária de 88,6 mil barris de óleo equivalente, alta 8% ante o mês anterior, conforme dados preliminares divulgados nesta quarta-feira pela petrolífera.

"Esse resultado reflete a evolução do segmento offshore, com destaque para Atlanta, que atingiu o maior nível de produção desde o início da operação no campo, e Papa-Terra, que registrou o melhor desempenho mensal desde setembro de 2021", afirmou.

(Por Paula Arend Laier)