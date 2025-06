Cade aprova incorporação da BRF pela Marfrig sem restrições

SÃO PAULO (Reuters) - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu pela aprovação, sem restrições, da operação de incorporação de ações da BRF pela Marfrig, informaram as duas companhias nesta quarta-feira.

"A aprovação se tornará definitiva após o prazo de 15 dias contados da sua publicação, caso não haja manifestação de membro do Tribunal do Cade ou interposição de eventuais recursos", afirmaram em fato relevante conjunto.

Em meados de maio, a Marfrig anunciou o plano de incorporar as ações da BRF não detidas pela companhia, formando a MBRF, uma empresa global do setor de carnes e alimentos processados com receita de R$152 bilhões consolidada em 12 meses.