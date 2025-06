Caixa tem lucro líquido recorrente de R$4,9 bilhões no 1º tri

A carteira de crédito encerrou março de 2025 com saldo de R$1,266 trilhão, crescimento de 10,7% em relação a março de 2024, com destaque para o avanço de 12,7% no setor imobiliário, onde a Caixa lidera com participação de mercado de 66,8%.

O índice de inadimplência fechou o trimestre em 2,49%, 0,15 ponto percentual acima do visto no mesmo período do ano passado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)