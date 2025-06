Caso de gripe aviária é confirmado em ave no Zoológico de Brasília

SÃO PAULO (Reuters) - Um caso de influenza aviária de alta patogenicidade foi confirmado em ave do Zoológico de Brasília, informou o governo do Distrito Federal na noite de terça-feira.

As amostras foram coletadas em 28 de maio após a notificação do zoológico da mortalidade de duas aves, de acordo com um comunicado do governo brasiliense.

O Brasil, maior exportador global de carne de frango, segue acompanhando investigações de gripe aviária após o primeiro registro em granja comercial confirmado em Montenegro (RS) no mês passado, o que resultou em embargos comerciais de importantes importadores do produto brasileiro. Geralmente, o país fica suscetível a embargos comerciais apenas quando o foco ocorre em granja comercial.