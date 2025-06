CEO do LinkedIn assumirá área de produtos Office e mais funções de IA na Microsoft em reorganização

Por Stephen Nellis

SAN FRANCISCO (Reuters) - O presidente-executivo do LinkedIn, Ryan Roslansky, assumirá responsabilidade adicional pelos produtos Office da Microsoft, de acordo com um memorando do presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella, visto pela Reuters.

Além disso, Charles Lamanna, executivo responsável por um dos principais produtos de inteligência artificial da Microsoft voltado para empresas, passará a se reportar ao chefe da unidade Windows, segundo o memorando.