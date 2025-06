Changi permanecerá na administração do Galeão em novo acordo aprovado pelo TCU

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A concessionária Changi, de Cingapura, continuará responsável pela administração do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, conforme decisão tomada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nesta quarta-feira, em acordo que prevê novas condições para a concessão do terminal.

Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a concessionária chegou a ameaçar devolver a concessão devido à baixa movimentação de passageiros.