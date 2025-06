Com demanda fraca, setor de serviços do Brasil tem segundo mês seguido de contração em maio, mostra PMI

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - Com queda em novas encomendas e na produção, a atividade de serviços do Brasil retraiu em maio pelo segundo mês consecutivo, embora a contração tenha sido menos intensa do que em abril, apontou uma pesquisa nesta quarta-feira.

A pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI), compilada pela S&P Global, subiu a 49,6 em maio, de 48,9 em abril. Apesar da alta, o índice ficou abaixo da marca de 50 -- que separa crescimento de contração -- pelo segundo mês seguido.