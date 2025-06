Contra golpes, BC vai lançar nova versão de mecanismo para recuperar dinheiro no Pix

SÃO PAULO (Reuters) - Após o lançamento oficial do Pix Automático nesta quarta-feira, o Banco Central prevê novas ferramentas e atualizações ligadas ao sistema de pagamentos instantâneos para os próximos meses, incluindo uma versão mais abrangente do sistema que permite devolução de dinheiro para clientes vítimas de golpes.

Durante coletiva de imprensa em São Paulo, o diretor de Organização do Sistema Financeiro do BC, Renato Gomes, afirmou que uma versão 2.0 do Mecanismo Especial de Devolução (MED) começará a funcionar em dezembro, com adesão opcional pelos bancos. Em fevereiro de 2026, a nova versão do MED será obrigatória para todas as instituições.

Na versão atual, um cliente que teve recursos retirados da conta por Pix, de forma fraudulenta, pode acionar o MED por meio do banco. Ao ser acionado, o mecanismo rastreia a conta de destino dos recursos e, caso o dinheiro siga disponível, ele é bloqueado para devolução ao cliente prejudicado.