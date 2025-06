Crescimento do crédito no Brasil tem sinais leves de desaceleração no 1º tri, diz ata do Comef

SÃO PAULO (Reuters) - O Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central (Comef) apontou que o crescimento do crédito no Brasil mostrou sinais leves de desaceleração no primeiro trimestre de 2025, tanto no sistema financeiro quanto no mercado de capitais, de acordo com a ata da mais recente reunião do grupo, em 27 e 28 de maio.

No documento divulgado nesta quarta-feira, o Comef observou, por outro lado, que o ritmo de crescimento do crédito amplo segue "historicamente elevado", apesar de condições restritivas, que incluem a taxa básica de juros alta e o elevado endividamento de famílias e empresas.

Segundo o Comef, esse ritmo de crescimento acompanha a atual resiliência da atividade econômica.