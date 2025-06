Crescimento empresarial na zona do euro fica estagnado em maio, mostra o PMI

"A economia da zona do euro cresceu pelo quinto mês consecutivo", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank, destacando entretanto que o dado ficou apenas marginalmente acima da marca limite.

"Isso se deve a um ligeiro declínio na atividade do setor de serviços, enquanto a produção industrial mostrou o mesmo crescimento moderado do mês anterior."

O PMI do setor de serviços caiu de 50,1 em abril para 49,7, indicando uma contração marginal e a primeira vez que ficou abaixo de 50 em seis meses.

O volume geral de novos negócios na zona do euro tem diminuído desde junho de 2024, embora a uma taxa modesta, e o índice de novos negócios caiu no mês passado de 49,1 para 49,0. As encomendas do exterior recuam há mais de três anos, sem oferecer nenhum apoio à economia.

Entre as maiores economias do bloco, apenas as nações do sul mostraram expansão. A Itália liderou com o crescimento mais rápido em mais de um ano, enquanto a expansão da Espanha desacelerou para uma mínima recorde de 17 meses.

A França se aproximou da estabilização com o declínio mais fraco em nove meses, enquanto a Alemanha voltou ao território de contração.