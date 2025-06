Criação de vagas no setor privado dos EUA desacelera em maio

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Stanford Digital Economy Lab, é publicado antes do relatório de emprego do governo para maio, que será divulgado na sexta-feira. Não há correlação entre os dois relatórios.

O mercado de trabalho continua a perder força em meio à incerteza econômica causada pelas tarifas. Dados do governo na terça-feira mostraram que havia 1,03 vaga de emprego para cada pessoa desempregada em abril, pouco alterado em relação a março.

A economia dos EUA provavelmente abriu 120.000 postos de trabalho no setor privado em maio, após 167.000 em abril, segundo pesquisa da Reuters. O número total de vagas fora do setor agrícola foi estimado em 130.000, contra 177.000 em abril.

A previsão é de que a taxa de desemprego permaneça em 4,2%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)