Dólar fecha em leve alta ante o real com mercado de olho em Brasília

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Após se reaproximar dos R$5,60 no início do dia, o dólar retomou a força ante o real e fechou a quarta-feira em leve alta, numa sessão marcada pelas discussões em Brasília sobre o pacote fiscal para substituir o aumento do IOF e por nova pesquisa de popularidade negativa para o governo Lula.

O avanço do dólar ante o real esteve na contramão do exterior, onde a divisa norte-americana cedia ante a maior parte das demais moedas.