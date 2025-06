Dólar recua com disputas comerciais e dados dos EUA em foco

"A economia norte-americana segue pressionada com as falas e tomadas de decisão de Trump e, com isso, os mercados emergentes acabam se beneficiando", disse Lucélia Freitas, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.

Em meio ao foco na política comercial dos EUA, os agentes analisam dados para tentar projetar o impacto das tarifas de Trump.

O relatório da ADP mostrou nesta quarta que os empregadores do setor privado dos EUA abriram 37.000 vagas em maio, bem abaixo da projeção de 110.000 postos de trabalho em pesquisa da Reuters, apontando para uma desaceleração do mercado de trabalho do país.

Às 11h, o Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) divulgará sua pesquisa de maio sobre o setor de serviços.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,12%, a 99,041.

Na cena doméstica, o mercado também se mostrava otimista depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoiou esforços do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do comando do Congresso para encontrar medidas alternativas ao decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).