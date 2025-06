Emissora de stablecoin Circle levanta US$1,05 bi em IPO nos EUA

A estreia da empresa na bolsa está entre as maiores do ano, após um período de incerteza no mercado causado pelas mudanças nas políticas comerciais do governo Trump, que levaram muitas empresas a adiarem seus planos de abertura de capital.

O IPO da Circle, que também será uma das maiores listagens ligadas à indústria de criptoativos desde a estreia da Coinbase Global, em 2021, marca um ano agitado em meio a esforços do setor para se integrar às finanças tradicionais sob o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem prometido regulações mais leves para a indústria.

"A enorme demanda pelo IPO da Circle é um impulso tanto para o mercado de abertura de capital quanto para as listagens ligadas a criptomoedas", disse Samuel Kerr, chefe de mercados de capitais de ações da Mergermarket.

Fundada em 2013, a Circle é emissora da USDC, que tem uma capitalização de mercado de mais de US$61 bilhões e é a segunda maior stablecoin depois do Tether, segundo o rastreador de mercado de criptoativos CoinGecko.

As stablecoins são um tipo de criptomoeda projetada para manter um valor estável, vinculando-se a moedas tradicionais como o dólar norte-americano. Além da USDC, a Circle também emite a stablecoin EURC, denominada em euros.

A Circle começará a ser negociada na Nyse sob o ticker "CRCL" na quinta-feira.