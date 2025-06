Futuros de Wall Street sobem com ganhos de ações de tecnologia

Os Estados Unidos dobraram suas tarifas sobre as importações de aço e alumínio nesta quarta-feira, que também é o prazo que Trump estabeleceu para que os parceiros comerciais façam suas melhores ofertas para evitar que outras taxas de importação punitivas entrem em vigor em julho.

As tarifas sobre aço e alumínio importados aumentarão para 50% em relação à taxa de 25% introduzida em março.

O foco dos investidores está diretamente voltado para as negociações tarifárias entre Washington e seus parceiros comerciais, com a expectativa de que Trump e o líder chinês, Xi Jinping, conversem em algum momento desta semana, à medida que as tensões entre as duas maiores economias do mundo se acirram.

"Todos os olhos estão voltados para a China, já que ela é atualmente a maior perdedora da nova política comercial de Trump, e parece que ainda estamos longe de um acordo entre os dois países", disse Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell.

O futuro do S&P 500 subia 0,2%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,2%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,14%.

Maio foi o melhor mês para o S&P 500 e o Nasdaq desde novembro de 2023, graças a um abrandamento da dura postura comercial de Trump.